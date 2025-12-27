„Neue Eisenstädter“: Wie es personell weitergeht

Am Tag vor Weihnachten haben das Land und die bisherigen Eigentümer der Wohnbaugesellschaft „Neue Eisenstädter“ – Raiffeisenlandesbank Burgenland und eine Tochter der Erste Bank – den Sack zugemacht. Das Land, das der Neuen Eisenstädter (Nebau) und deren Eigentümerbanken vor wenigen Wochen noch vorgeworfen hatte, wenig gemeinnützig zu handeln, übernimmt um sieben Millionen Euro 70 Prozent der 1982 gegründeten Gesellschaft und behält die beiden Banken als Minderheitseigentümer ebenso an Bord wie die Freistadt Eisenstadt als Minianteilseignerin.

Inhaltlich dürfte sich einiges ändern, so soll sich die Nebau auf Mietwohnungsbau konzentrieren, Anlegerwohnungen nur mehr im Ausnahmefall zulassen und Mietern den Erwerb ihrer Wohnungen „zu attraktiven Konditionen ermöglichen“, aber ein Köpferollen soll ausbleiben. Weiss genießt Vertrauen Wie der KURIER aus informierten Kreisen im Eisenstädter Landhaus erfahren hat, wird der Aufsichtsrat von derzeit fünf auf sieben Mitglieder aufgestockt. Davon stehen vier (inklusive Vorsitz) dem Land als neuem Mehrheitseigentümer zu, drei den anderen drei Gesellschaftern.