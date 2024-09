Neue Chefs: Burgenland Kul(t)inarium in Wien wechselt Leitung

Nach zwei Jahrzehnten geben die Initiatoren des Burgenland Kul(t)inariums , Joe Furtner und Klaus Glavanics , das Zepter an die nächste Generation weiter. Ab 2025 übernehmen die Burgenländer Thomas Sagmeister, Elmar Supper und Ronald Gollatz die Organisation des beliebten Fests in der Wiener Innenstadt.

"Wir sind sehr glücklich, dass das Burgenland Kul(t)inarium in burgenländischen Händen bleibt", sagt Klaus Glavanics. Das Kul(t)inarium, ein Schaufenster für burgenländische Weine, Kulinarik und Gastfreundschaft, hat sich in Wien zu einem Fixpunkt entwickelt und wird auch in Zukunft seine Gäste mit regionalen Spezialitäten und stimmiger Atmosphäre begeistern.