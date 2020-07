Neue Angebote im Blaufränkischland

Mit diesem Gokart können die Pedalritter auf einer geführten Tour auf einer Strecke von 3,7 Kilometern ab Markt St. Martin Richtung Landsee und bis zur Waldquelle nach Kobersdorf fahren. Glöckl bietet ab dem Frühjahr auch Stadtführungen im benachbarten Sopron mittels Segway an. "Wir haben etliche Gäste, die drei Tage bei uns sind, und die sich ein abwechslungsreiches Programm wünschen."

In Deutschkreutz bietet die Gemeinde auch noch Wanderungen auf dem Energielehrpfad an, wo Interessierten Informationen über die Windräder, das Umspannwerk, Fotovoltaik- und Fernwärmeanlagen geben werden. Bürgermeister Kölly hat auch schon weitere Pläne: Ein Aussichtsturm in den Weinbergen soll errichtet werden und: "Wir bräuchten ein Hotel, weil immer mehr in der Gemeinde nächtigen."