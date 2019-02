Neue Ärztliche Leiterin für das Krankenhaus Oberwart vorgestellt

Die langsame Heimkehr der Spitzenmedizinerin ist abgeschlossen: Im vergangenen Herbst wurde Privatdozentin Astrid Mayer als neue ärztliche Direktorin des Krankenhauses Oberwart angekündigt, seit 1. Februar ist sie offiziell im Amt und gestern, Dienstag, wurde die 52-jährige gebürtige Oberwarterin der Belegschaft des größten landeseigenen Spitals vorgestellt.

Die Fachärztin für Innere Medizin mit Zusatzfach Onkologie und einem abgeschlossenen Lehrgang für Krankenhausmanagement an der Wirtschaftsuniversität Wien war in den vergangenen 20 Jahren in England tätig. Die letzten fünf Jahre hat sie unter anderem die Onkologie am Londoner Royal Free Hospital geleitet. In dieser Zeit kamen zwei Spitäler zum Royal-Free-Verbund hinzu. Im Einzugsbereich des Verbundes mit 10.000 Mitarbeitern leben im Norden Londons 750.000 Menschen.

SPÖ-Gesundheits-Landesrat Hans Peter Doskozil und Krages-Chef Harald Keckeis erwarten viel von Mayer. Sie werde sich „durch ihre internationale Erfahrung auch in die Weiterentwicklung des gesamten burgenländischen Gesundheitssystems einbringen“ – inklusive Neubau des Oberwarter Spitals. Mayer freut sich auf eine „spannende Aufgabe“.