Neos wollen Pinkafelder über Flugplatz befragen

Seit 59 Jahren gibt es den Sportflugplatz in Pinkafeld. Jetzt fordern die Neos rund um Eduard Posch eine Volksbefragung zur Kündigung der Pachtverträge des Vereins bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch.

„Der erste Pachtvertrag stammt aus dem Jahr 1960. Seit damals hat sich viel verändert in unserer Stadt. Das öffentliche Interesse bezüglich des Flugbetriebs ist heute im Jahr 2019 ein anderes als damals“, sagt Posch. Heute würden mehr Bürger in Pinkafeld wohnen und auch die Zahl der Flugbewegungen sei im Steigen. „Viele Bürger in unserer Stadt fühlen sich durch den Fluglärm in ihrer Lebensqualität eingeschränkt“, meint Posch. Es gebe auch Sorgen bezüglich der Sicherheit „wegen Flugzeugabstürzen oder Gefährdung durch Probleme mit dem Schleppseil für die Segelflieger“, sagt Posch.