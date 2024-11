Neos wählen Christoph Schneider zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl

Die burgenländischen Neos haben am Freitagabend ihren Landessprecher Christoph Schneider zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 19. Jänner gewählt. 20 Mitglieder votierten bei der Landesversammlung in Eisenstadt für Schneider, dies waren 100 Prozent.

Die Pinken müssen allerdings noch die für das burgenlandweite Antreten notwendigen Unterstützungserklärungen sammeln.