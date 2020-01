Neos starteten als Letzte in den Wahlkampf

Dass nach dem Nationalrats-Urnengang schon wieder ein Wahlkampf laufe, sei gerade für eine junge Partei wie die Neos schwer, so Meinl-Reisinger. Als man sich für ein Antreten bei der Landtagswahl entschieden habe, habe man gewusst: „Die Politik will uns da nicht, aber die Menschen wollen uns.“ Sie sei zuversichtlich, dass ein Einzug in den Landtag gelingen werde.

Posch legte als zentrale Themen erneut Transparenz und Kontrolle, Bildung, Demokratie und Bürgerbeteiligung fest. Er habe die Vision, dass nach der Wahl „in der burgenländischen Politik die Bildung an erster Stelle stehen wird“ und dass „das Parteibuch in der Schullandschaft nicht mehr das wichtigste Buch ist“, sagte der Spitzenkandidat. Außerdem forderte er öffentliche Hearings bei Postenbesetzungen und einen Untersuchungsausschuss zum Neubau des Krankenhauses in Oberwart.

Ein Hauptthema sei außerdem der öffentliche Verkehr. „ Pendler müssten teilweise stundenlange Umwege in Kauf nehmen. Es muss die Wahlfreiheit geben, wie die Menschen sich bewegen wollen.“