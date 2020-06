NEOS kürten Spitzenkandidat

Die NEOS haben am Samstag ihre Kandidaten für die Landtagswahl im Burgenland gekürt: Im dreistufigen Vorwahlprozess setzte sich Landessprecher Christian Schreiter durch und tritt am ersten Listenplatz an. Ziel der NEOS sei der Einzug in den Landtag, "je stärker, desto besser": "Wir starten heute in den Intensivwahlkampf", erklärte Schreiter.

Ab Mitte Februar wollen die NEOS mit Infoabenden durch die Bezirke touren. Das Programm, bisher auf der Website abrufbar, soll es in gedruckter Form geben.