Neophyten im Burgenland: Warum jetzt gehandelt wird

Nicht jede gebietsfremde Pflanze ist automatisch ein Problem. Viele nach 1492 eingeführte Arten bereichern die Flora, etwa Sonnenblumen, Erdäpfel, Fisolen oder Tomaten. Andere Neophyten fallen im Alltag kaum noch auf, obwohl sie ökologisch heikel sein können – etwa Goldruten, Robinien, Eschen-Ahorn oder Topinambur.

Problematisch wird es dort, wo Arten dichte Bestände bilden, heimische Pflanzen verdrängen oder Standorte verändern. Im Burgenland gelten zwölf invasive Pflanzenarten als weit verbreitet. Vier davon – Götterbaum, Gewöhnliche Seidenpflanze, Drüsiges Springkraut und Riesenbärenklau – stehen auf der EU-Liste besonders problematischer Arten. Besonders problematisch sind laut Land vor allem Götterbaum und Drüsiges Springkraut. Die Problemarten Zu den im Burgenland immer wieder genannten Problemarten zählen außerdem Kanadische Goldrute, Japanischer Staudenknöterich, Robinie und Ragweed. Ragweed ist nicht nur aus Naturschutzsicht heikel, sondern auch gesundheitlich: Die Pflanze breitet sich besonders in Ostösterreich stark aus, ihre Pollen zählen zu den stärksten Allergieauslösern. Eine einzige Pflanze kann rund 8.000 Samen entwickeln, die bis zu 40 Jahre keimfähig bleiben.

Auffällig ist dabei: Viele dieser Arten profitieren gerade von sogenannten gestörten Flächen. Typische Ausbreitungsräume sind unter anderem Stadtränder, Bahngleise, Bauland, Uferbereiche und andere vom Menschen beeinträchtigte Standorte. Genau dort besteht die Gefahr, dass aus einzelnen Vorkommen größere Bestände werden. Gemeinsamer Kraftakt Am Mittwoch stellten Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner gemeinsam mit Hermann Frühstück, dem Landesleiter der burgenländischen Naturschutzorgane, und Landesumweltanwalt Michael Graf die aktuelle Neophyten-Offensive des Landes vor. Die Bemühungen dagegen glichen einer Sisyphos-Aufgabe und seien nur gemeinsam zu bewältigen, betonte Haider-Wallner: „Deshalb setzen wir auf Zusammenarbeit mit Gemeinden, Fachleuten, Ehrenamtlichen und der Bevölkerung.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LMS Hermann Frühstück, Anja Haider-Wallner und Michael Graf (v. li.) haben einen Plan.

Gemeinsam mit den Naturschutzorganen soll bis Jahresende ein burgenländischer Neophyten-Managementplan erstellt und zugleich ein flächendeckendes Freiwilligennetz in den 171 burgenländischen Gemeinden aufgebaut werden. Dafür sind rund 45.000 Euro budgetiert. Die Ergebnisse des ersten Maßnahmenpakets sollen im Sommer ausgewertet werden, eine zweite Phase ist ab Herbst geplant. Konkret vorgesehen sind landesweite Neophyten-Aktionstage mit Pflegeeinsätzen und Informationsveranstaltungen, Stakeholder-Workshops mit Gemeinden, Landwirtschaft, Forst, Jagd und Naturschutz sowie Expertenrunden für einen burgenlandspezifischen Managementplan.

Diese Arten passen besser in den Garten Die wichtigste Regel: Problematische Arten möglichst gar nicht erst setzen! Das Land rät dazu, auf invasive Neophyten im Garten zu verzichten. Denn viele Arten wurden gerade wegen ihrer Robustheit, ihres schnellen Wuchses oder ihrer auffälligen Blüte beliebt – und genau das ist ein Problem. Besonders heikel sind Pflanzen, die sich stark über Samen oder Wurzelausläufer verbreiten. Dazu zählen Goldruten, Staudenknöterich, Götterbaum oder Essigbaum. Samenstände und Wurzelteile gehören nicht in den Kompost, sondern müssen geordnet entsorgt werden. Ersatz gibt es jede Menge. Statt Goldruten bieten sich etwa Johanniskraut, Gilbweiderich oder Königskerze an. Statt Sommerflieder können Schwarzer Holunder oder Berberitze gepflanzt werden, statt Essigbaum etwa Vogelbeere, Felsenbirne oder Trauben-Holunder. Für Hecken sind heimische Wildsträucher wie Kornelkirsche, Hasel oder Schlehdorn ökologisch deutlich wertvoller als viele exotische Ziergehölze.