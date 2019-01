Naturerlebnis am Neusiedler See: Eine Tour führt durch drei Parks

Ein absolutes Novum für Österreich: Am Neusiedler See können Naturliebhaber einen Nationalpark und zwei Naturparks an einem Tag mit einem Thema und einer Führung erleben. Je nach Witterung sind im Jänner große Gänsescharen, nordische Greif- oder überwinternde Singvögel zu sehen.

Als zusätzliches Angebot haben sich die jeweiligen Organisationen abgesprochen und gemeinsam Themen und Programme entwickelt – vom Winter bis in den Herbst. In den beiden Naturparken Rosalia - Kogelberg und Neusiedler See - Leithagebirge sowie natürlich im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel spiegelt sich zu jeder Jahreszeit die reiche und vielseitige Natur wider. Am 26. Jänner wird Die Landschaft lesen lernen angeboten. Die Organisatoren versprechen einen Streifzug durch eine Jahrtausende alte Siedlungsgeschichte in der pannonischen Tiefebene.