Nächtigen zwischen den Weinreben

"Natürlich werden wir auf unsere Schwerpunkte Natur und Erholung und Wein und Genuss setzen. Aber auch Seminare und Tagungen stehen am Programm", erläutert Josef Wiesler. Besonders stolz ist er darauf, dass es gelungen ist, mit der Österreichischen Weinakademie eine Kooperation abzuschließen. Sie wird hier in den Weinbergen Seminare abhalten.



Für die Gäste gibt es ein gut ausgebautes Rad- und Wandernetz und bei der Ratschen selbst gibt es E-Bikes die man mieten kann. Neben natürlichen Baustoffen ist auch die Energieversorgung von wichtiges Thema. Die Ratschen selbst wird mit einer Hackschnitzelanlage versorgt. Die neuen Appartements wird man mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe beheizen. "Den Strom dazu wollen wir über eine Fotovoltaikanlage erzeugen", erklärt Wiesler, der damit ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen will.