Nächstes Kapitel: BFV-Wahl am 17. Juni – aber wer tritt an?

Angriff ist die beste Verteidigung. Das gilt im Sport ebenso wie auf Funktionärsebene. In diesem Sinne ist wohl auch die am Dienstagabend vom Vorstand einstimmig getroffene Entscheidung im Burgenländischen Fußballverband (BFV) zu verstehen, am 17. Juni zu einer außerordentlichen Hauptversammlung (HV) zu laden.