Nächster Prozesstag: Hat Ortschef Wahlzettel gefälscht?

Im Prozess gegen den Deutschkreutzer Bürgermeister Manfred Kölly (Bündnis Liste Burgenland), dem im Zusammenhang mit der burgenländischen Kommunalwahl 2017 Amtsmissbrauch vorgeworfen wird, sind am Mittwoch weitere Zeugen befragt worden. Der Ortschef hatte zum Prozessauftakt am Montag eingeräumt, mehrere Wahlkarten-Stimmzettel selbst ausgefüllt zu haben. Er betonte dabei, dies nur auf ausdrückliche Anweisung der betroffenen Bürger getan zu haben.

Als erster Zeuge wurde ein Rechtsanwalt befragt, der für zwei Frauen, für die 2017 Wahlkarten abgegeben worden waren, mit der Erwachsenenvertretung (früher Sachwalterschaft, Anm.) beauftragt war. Eine der beiden habe wegen einer psychischen Erkrankung Medikamente nehmen müssen, sie habe aber damit den Alltag bewältigen können, schilderte der Anwalt. Auf die Frage des Gerichts, ob die Frau 2017 in der Lage gewesen wäre, zu erkennen, was ein Wahlkarten-Antrag ist, antwortete er: „Ich glaube, ja. Sie ist eine typische Deutschkreutzerin und am Geschehen interessiert.“ Ob die zweite von ihm vertretene Frau damals in der Lage gewesen sei, selbst zu wählen? „Eher ja“, sagte der Jurist.

"Hätte ihn sowieso gewählt"

Eine andere Zeugin schilderte, Bürgermeister Kölly habe ihr die Wahlkarte nach Wien gebracht. Das habe man zuvor sicher mündlich vereinbart. „Wer hat den Stimmzettel ausgefüllt?“, erkundigte sich Karin Lückl, die Vorsitzende des Schöffensenats. „Ich kann mich nicht mehr im Detail erinnern“, sagte die Zeugin und meinte: „Wenn er (der Angeklagtem Anm.) es gemacht hat, dann war es sicher in meinem Sinn.“