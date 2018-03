Nächste Kündigungswelle bei Windkraft-Firma

Vor rund einem halben Jahr hat die Enercon Service Austria GmbH mit Sitz in Neusiedl am See 78 von damals 420 Mitarbeitern zur Kündigung angemeldet. Als Grund wurde schlechte Auftragslage genannt. Jetzt der nächste Tiefschlag: Das Werk der Windenergiekomponentenfertigung Austria GmbH (WKF), das ebenfalls zur deutschen Enercon-Gruppe gehört, will mit 27. April die Produktion in Zurndorf einstellen und danach den Betrieb stilllegen. Enercon und AMS Burgenland bestätigten am Montag eine entsprechende Meldung des ÖGB Burgenland. Laut AMS sind insgesamt 96 Beschäftigte betroffen. In der Hochphase des erst 2013 eröffneten Werks mit einer Produktionsfläche von 17.000 Quadratmetern waren bis zu 200 Mitarbeiter beschäftigt.