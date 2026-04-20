Warum Nachhaltigkeit im Burgenland so wichtig ist
Nachhaltigkeit hat im Burgenland einen hohen Stellenwert. Das zeigt eine repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts Integral, die im Auftrag der Raiffeisen Bausparkasse erstellt wurde.
- Demnach geben 86 Prozent der Burgenländer an, dass Nachhaltigkeit für sie wichtig oder sehr wichtig ist – um fünf Prozentpunkte mehr als im österreichweiten Vergleich.
- Auch beim Thema Bauen und Wohnen spielt Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle: 77 Prozent der Befragten halten sie in diesem Bereich für wichtig. Gleichzeitig kennen 91 Prozent das Problem der Bodenversiegelung.
- Ein deutlicher Trend zeigt sich bei der Frage nach Bauvorhaben: 68 Prozent bevorzugen die Sanierung und Renovierung bestehender Gebäude gegenüber einem Neubau.
Zudem können sich 38 Prozent vorstellen, beim Wohnen Abstriche zugunsten des Klimaschutzes zu machen. Dazu zählen etwa eine kleinere Wohnfläche oder der Erhalt von Grünflächen, was jeweils rund ein Drittel der Befragten in Betracht zieht.
Das planen die Burgenländer
Laut Studie planen 12 Prozent der Burgenländer, ihr Eigenheim zu renovieren oder zu sanieren, während 22 Prozent der Hausbesitzer dies in den kommenden zwölf Monaten umsetzen wollen. Besonders häufig genannt werden die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (42 Prozent), Wärmedämmung (28 Prozent) sowie Dachsanierung und Heizungsumstellung (jeweils 19 Prozent).
Die Finanzierung bleibt für viele eine Herausforderung:
- Für 40 Prozent ist sie noch unklar. 39 Prozent verfügen über ausreichende Eigenmittel,
- fünf Prozent planen die Aufnahme eines Darlehens.
- 43 Prozent wollen Förderungen von Bund und Land in Anspruch nehmen.
- Zugleich wünschen sich vier von zehn Burgenländern höhere Förderungen, um ihre Wohnsituation nachhaltiger gestalten zu können.
„Die Burgenländerinnen und Burgenländer zeigen sehr eindrücklich, wie hohe Lebensqualität und Bewusstsein für Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen“, resümiert Christian Vallant, Geschäftsführer der Raiffeisen Bausparkasse. Auch seitens der Raiffeisenlandesbank Burgenland wird die Bedeutung nachhaltiger Projekte betont. „Nachhaltigkeit ist längst ein zentraler Faktor bei Finanzierungsentscheidungen im Wohnbau“, erklärt Generaldirektor-Stellvertreterin Eva Fugger.
Vorstandsdirektor Rudolf Suttner verweist darauf, dass nachhaltige Wohnformen zunehmend nachgefragt werden und entsprechende Lösungen bereitgestellt werden.
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