Warum Nachhaltigkeit im Burgenland so wichtig ist

Nachhaltigkeit hat im Burgenland einen hohen Stellenwert. Das zeigt eine repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts Integral, die im Auftrag der Raiffeisen Bausparkasse erstellt wurde.

Zudem können sich 38 Prozent vorstellen, beim Wohnen Abstriche zugunsten des Klimaschutzes zu machen. Dazu zählen etwa eine kleinere Wohnfläche oder der Erhalt von Grünflächen, was jeweils rund ein Drittel der Befragten in Betracht zieht.

Das planen die Burgenländer

Laut Studie planen 12 Prozent der Burgenländer, ihr Eigenheim zu renovieren oder zu sanieren, während 22 Prozent der Hausbesitzer dies in den kommenden zwölf Monaten umsetzen wollen. Besonders häufig genannt werden die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (42 Prozent), Wärmedämmung (28 Prozent) sowie Dachsanierung und Heizungsumstellung (jeweils 19 Prozent).