Familie glaubt an Unschuld des 40-Jährigen

Am 29. Jänner ist ihr Mann fortgefahren. Er wollte in Köszeg Zigaretten kaufen. Zurückgekommen ist er nicht mehr. Der Mittelburgenländer wurde verhaftet, er sitzt seither in Szombathely ( Steinamanger) in Untersuchungshaft. Die Ehefrau des 40-Jährigen – sie will ihren Namen nicht in der Zeitung lesen – ist verzweifelt: „Mir wird jeglicher Kontakt zu meinem Mann verboten.“