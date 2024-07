Nach Messerattacke im Burgenland: Anklage gegen Mann eingebracht

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat gegen einen Mann, der im März dieses Jahres in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt Umgebung) auf seine Ex-Frau eingestochen haben soll, Anklage wegen versuchten Mordes erhoben.

Der Angeklagte flüchtete zunächst, wurde aber später verletzt in seiner Wohnung festgenommen. Die Anklage lautet auf versuchten Mord, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt Petra Bauer am Freitag zur APA. Ein Prozesstermin ist noch nicht bekannt.