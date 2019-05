ÖVP misstraut FPÖ-Tschürtz

Und die Türkisen wollen im Rahmen der Dringlichen Anfrage an Tschürtz auch einen zweiten Anlauf für die Einbringung eines Misstrauensantrags gegen den Boss der Freiheitlichen starten. Am Montag war ein erster ÖVP-Versuch an zu wenigen Unterstützern gescheitert. Diesmal könnte die Volkspartei die nötigen 12 Unterschriften bekommen, neben den 11 ÖVP-Mandataren kann sich auch LBL-Mann Manfred Kölly eine Unterstützung vorstellen, wie er dem KURIER sagte. Um Tschürtz aber tatsächlich abzuberufen, bräuchte es danach die einfache Mehrheit im Landtag. Das ist so gut wie ausgeschlossen, denn neben FPÖ und SPÖ werden auch die Grünen und die beiden freien Mandatare Gerhard Steier und Gerhard Hutter einem Misstrauensantrag nicht zustimmen.

Dem heutigen Sonderlandtag soll noch ein weiterer folgen, in dem über die ÖVP-Forderung entschieden wird, die Landtagswahl möge am selben Tag wie die Nationalratswahl (also vermutlich im September) stattfinden. Auch damit dürfte die Volkspartei abblitzen, denn Rot und Blau haben bereits am Montag bekannt gegeben, dass am 26. Jänner 2020 gewählt werden soll.

Gemeinsam mit dem Bund wollen aber auch Kölly, Hutter und Steier nicht wählen, die Grünen prüfen das noch.