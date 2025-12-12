Nach Hofer-Rückzug: Wer wird neuer Klubobmann der FPÖ Burgenland?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die FPÖ Burgenland bekommt im Jänner einen neuen Klubobmann, da Norbert Hofer in die Privatwirtschaft wechselt und dies mit dem Amt des Klubobmanns nicht vereinbar ist. Ob er sein Landtagsmandat behält, will er bis Jahresende entscheiden, erklärte er am Freitag gegenüber der APA. Wer ihm aus den Reihen der Landtagsabgeordneten nachfolgen könnte, ist noch offen. Die Freiheitlichen verfügen im burgenländischen Landtag über neun Mandate.

Hofer wird zweiter Geschäftsführer der Binder-Leitl Investment GmbH, wie der KURIER gestern exklusiv berichtet hat, sein Amt als Klubobmann ist damit aber nicht vereinbar. Der Landtagsklub war von seinem Rückzug überrascht worden, spätestens Ende Jänner gibt er die Position ab: "Die werden sicher einen guten finden", meinte er auf die Frage nach seiner Nachfolge. Wer sitzt für die FPÖ im Landtag? Die FPÖ hat derzeit neun Mandate inklusive Hofer, mit ihm sitzen Michaela Brandlhofer, Thomas Grandits, Mario Jaksch, Christian Ries, Johann Tschürtz, Sandro Waldmann, Michelle Whitfield und Markus Wiesler im burgenländischen Landtag.

Erster Anwärter ist Christian Ries, der vor seinem Wechsel in den Landtag Anfang des Jahres im Nationalrat saß und dort auch Erfahrung in Untersuchungsausschüssen gesammelt hat. Auch in den U-Auschuss des Landtags zur "Neuen Eisenstädter", der im Jänner 2026 startet, wird Ries entsandt. Ebenso wie Thomas Grandits, Jurist und früherer Klubdirektor. Auch er hat Chancen auf den Klubvorsitz. Der Dritte im Bunde ist Markus Wiesler, der wie Hofer aus dem Bezirk Oberwart kommt und von den aktuellen FPÖ-Mandataren der längstdienende Landtagsabgeordnete ist - mit Ausnahme des 2. Landtagspräsidenten Hans Tschürtz.

Anfang des Jahres werde es dann eine Klubsitzung und anschließend eine Pressekonferenz mit dem oder der Neuen geben, kündigte Hofer an. Nach Bekanntgabe seiner Entscheidung habe es "lange Diskussionen mit meinen Freunden" gegeben, man habe ihn gebeten, im Landtag zu verbleiben: "Ich muss entscheiden, ob ich das machen werde." Dies sei abhängig von seinem künftigen beruflichen Engagement. Weiterhin Gemeinderat in Pinkafeld Dem Burgenland werde er, wie bei seinem Antreten bei der Landtagswahl angekündigt, jedenfalls politisch erhalten bleiben, so Hofer - "und sei es als ehrenamtlicher Schriftführer in einer Ortsgruppe", seiner Heimatstadt Pinkafeld, wo er Gemeinderat ist.