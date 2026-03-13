Nach Disput gemeinsamer Spatenstich für Feuerwehrhaus

Unter den Bürgermeistern, die ihre Kommune vom Land drangsaliert sehen, ist der Hornsteiner Christoph Wolf einer der scharfzüngigsten: „Die Abzüge des Landes sprengen alle Dimensionen, während wir gleichzeitig gesetzliche Aufgaben erfüllen müssen. Das ist kein partnerschaftliches Miteinander, sondern ein System, das Gemeinden in die Knie zwingt“, richtete der schwarze Ortschef und Ex-Landtagsmandatar der rot-grünen Landesregierung zum Beispiel erst vor drei Monaten aus. Am Freitag standen Wolf und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) trotz der Dispute in trauter Eintracht nebeneinander. Die Spaten in den Politikerhänden dienten nur dem symbolischen Start der Arbeiten zum Neubau des Feuerwehrhauses.

Freilich gab es zuvor auch bei diesem Projekt gegenseitige Schuldzuweisungen und eine sehr lange Vorlaufzeit. „Letztendlich fehlt der Gemeinde noch die Zusage des Landes für die Finanzierung“, hatte Wolf etwa im Mai 2024 beklagt. Alles Schnee von gestern, wie es scheint. „Nach langer Vorbereitungsphase und hervorragender Zusammenarbeit aller Beteiligten sowie der starken Unterstützung des Landes freut es mich besonders, dass wir nun offiziell die Umsetzungsphase starten können“, sagte Bürgermeister Wolf. Und Doskozil betonte, „als starker Partner unterstützt das Land seine Gemeinden bei Infrastrukturprojekten.“ Für den Bau des Feuerwehrhauses wurde der landeseigenen Immobiliengesellschaft PEB ein Baurecht eingeräumt.