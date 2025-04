Finanzamt soll Streit um die Kommunalsteuer klären

Martin Radatz gibt unumwunden zu: „Ich freue mich darüber.“ Was die Stimmung des ÖVP-Bürgermeisters von Leithaprodersdorf so beflügelt, ist eine ganz und gar unverhoffte – und ziemlich ungewöhnliche – Betriebsansiedlung in der 1.250-Einwohner-Gemeinde.

Kommerzialrat Bernhard Breser hat seine 1993 gegründete Baufirma von Hornstein ins benachbarte Leithaprodersdorf verlegt.