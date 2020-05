Nach dem Lock-down locken Ausflugsziele ins Freie

Naturparke

Auch die Naturparke bieten in Zeiten wie diesen viel Platz für Besucher. „Die sechs Naturparke des Landes bieten eine wunderschöne Kulisse für Aktivitäten in kleinen Gruppen“, sagt Thomas Böhm von der ARGE Naturparke Burgenland. Egal ob auf eigene Faust oder bei geführten Touren, gibt es viel zu entdecken: „Im Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge bietet derzeit eine Wanderung oder Radtour entlang des Kirchblüten-Wanderweges ein besonderes Panorama auf den Neusiedler See“, sagt Böhm. Im Naturpark Rosalia-Kogelberg laden der neue Bienenerlebnisweg mit Bienenschaukasten und Lehrtafeln in Schattendorf, der neu eröffnete, interaktive Erlebnispfad „ NaturVisionen“ in Bad Sauerbrunn oder der Rundwanderweg um das Vogelparadies Rohrbacher Teichwiesen zum Erkunden ein.

Im Naturpark Geschriebenstein verlocken der Baumwipfelweg in Althodis oder den Vogelturm in Rechnitz zu Wanderungen von Lockenhaus oder Rechnitz aus zum Gipfel des höchsten Berges des Landes.