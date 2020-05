Nach Assistenzeinsatz: Mit Strategie zu mehr Sicherheit

Unter Matineen versteht man gemeinhin künstlerische Veranstaltungen am Vormittag, in Eisenstadt wurde am Donnerstagvormittag das Hohelied auf die „Sicherheit des Burgenlandes“ gesungen. Warum diese vor allem von der SPÖ gerne intonierte Hymne in manchen Ohren allzu schrill klingt, erklärt ein Vergleich aus der jüngsten Kriminalitätsstatistik: Von Jänner bis September 2011 wurden im Burgenland knapp 7000 Straftaten angezeigt, im vergleichbaren Vorarlberg hingegen mehr als 15.400.