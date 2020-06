Nach Abgängigkeit: SP-Politiker aufgetaucht

Tagelang zitterten die Ehefrau und die Tochter des 41-jährigen Kommunalpolitikers Dieter Weiss aus Marz um den Familienvater. Der SPÖ-Vizebürgermeister der rund 2000-Seelen-Gemeinde im Bezirk Mattersburg war am Montag nach der Arbeit in der Bezirkshauptmannschaft nicht nach Hause gekommen. Grund für sein Verschwinden – so wird in der Gemeinde vermutet – war, dass Weiss den Wahlantrag für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Oktober nicht fristgerecht, sondern mit rund 20-minütiger Verspätung eingereicht haben soll.

Das Verschwinden des 41-Jährigen war seither Gesprächsthema Nummer eins. Freitagabend kam die überraschende Wende: Weiss ist in einem Hotel in Tschechien aufgetaucht.

"Er wollte einchecken und hat seine Daten bekannt gegeben", sagt Bezirkspolizei-Kommandant Oberstleutnant Robert Galler im Gespräch mit dem KURIER. Die Hotelangestellten dürften stutzig geworden sein und haben die Polizei informiert. Als die Beamten eine Personenabfrage starteten, sahen sie, dass eine Fahndung nach Weiss läuft.

"Herr Weiss hat den Beamten in Tschechien gesagt, dass er nach Hause fahren werde", führt Galler aus. Die Angehörigen hatten am Montag eine Abgängigkeitsanzeige erstattet. Es wurde befürchtet, dass sich Weiss etwas antun könnte. Der 41-Jährige war auch telefonisch nicht erreichbar.