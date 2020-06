Nach 6,5 Jahren wird Juwelierraub gesühnt

Die Kriminalisten finden heraus, dass der Angeklagte Mitglied einer europaweit operierenden kriminellen Vereinigung aus Serbien und Montenegro ist, die sich auf Blitzüberfälle auf Juweliere spezialisiert hat. Zahlreiche Raube in Deutschland gehen auf das Konto der Bande, die immer nach dem selben Muster vorgeht.



Für die Überfälle werden PS-starke Audis gestohlen und vom Angeklagten als Fluchtfahrzeuge präpariert. So auch jener Audi S8 mit dem Ilija B. und Milan M. jedoch noch vor dem Raubüberfall auf der A 23 verunfallen. Sie flüchteten vom Unfallort. M. wird wenige Tage später verhaftet und fällt für den Raub aus. Darko K. reist als Ersatzmann ein.



Im Zuge der Ermittlungen nach dem Hohensteiner-Coup nimmt die Kripo das Unfallauto von Ilija B. nochmals unter die Lupe und landet einen Volltreffer: Sie findet einen einzigen, aber entscheidenden Fingerabdruck , der dem inhaftierten Milan M. zugeordnet werden kann. Damit hantelt sie sich weiter bis das Kriminalpuzzle gelöst ist: Am 18. Dezember 2006 wird das Trio von der serbischen Polizei verhaftet, jedoch am nächsten Tag wieder freigelassen.



Erst im Mai 2008 gelingt es, Ilija B. in Hamburg erneut zu verhaften. Am Landgericht Hagen fasst er 6,5 Jahre Haft aus. Im September 2011 wird er nach Österreich ausgeliefert. Seither schweigt er ebenso beharrlich wie sein Verteidiger Rudolf Mayer, der zum bevorstehenden Prozess nur „kein Kommentar“ sagt.



Ilija B. muss sich wegen schweren Raubes, Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen und schweren Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung vor dem Geschworenengericht unter Vorsitz von Richter Wolfgang Rauter verantworten. Im drohen weitere neun Jahre Haft.