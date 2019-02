Mutter nach Vorfall auf Zebrastreifen angegriffen

„Dass mir so etwas in meiner Heimatgemeinde am helllichten Tag passieren kann, hätte ich nicht gedacht“, sagt Baranyai. Beschimpfungen aufgrund ihrer Roma-Volksgruppenzugehörigkeit seien ihr schon immer bekannt, „aber dass jemand so in Rage gerät und trotz Kindern auf mich losgeht, ist mir unverständlich“, sagt Baranyai.

Die mutmaßliche Angreiferin wurde bereits ausgeforscht, die Polizei ermittelt, bestätigt die Landespolizeidirektion Burgenland. Zum Tathergang wollen sich die Ermittler noch nicht äußern; die Einvernahmen laufen.