Museumsbahn: Verein in den letzten Zügen

Einen wirklichen Plan haben wir nicht“, sagt Christian Schuller, Betriebsleiter der Museumsbahn Oberwart-Oberschützen. Denn beim Start am Dienstag in die neue Saison der Freunde der Bahnstrecke Oberwart-Oberschützen (FROWOS) blieben die Sitze in der Museumsbahn leer.

„Wir konnten nur mit Oldtimerbussen die Fahrten durchführen“, sagt Schuller. Denn die Bezirkshauptmannschaft Oberwart verlängerte den Bescheid für die Beförderung von Personen nicht. Er lief am Montag ab und die Bahn blieb leer. Das ist aber nicht das einzige Problem der FROWOS, denn bald könnten ihnen die Schienen unter den Lokomotiven weggezogen werden. Die Südburgenländische Regionalbahn GmbH, auf deren Schienen die Museumsbahn verkehrt, hat nämlich laut der Bezirkshauptmannschaft ein Ansuchen auf den Rückbau der Bahnlinie gestellt. „Wir haben das Ansuchen hier und die Firma drängt auf den Abriss der Linie“, sagt Helmut Nemeth von der BH Oberwart.

Deshalb bekommen auch die FROWOS keinen Bescheid. „Wir können nicht den Betrieb genehmigen, wenn die Strecke aufgelassen werden soll“, sagt Nemeth. Doch auch der Bescheid für den Abriss ist noch nicht durch. „Es wurden fachliche Stellungnahmen eingeholt, denn der Rückbau ist mit Kosten verbunden“, sagt Nemeth.