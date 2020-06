Museum gegen das Vergessen

"Es kommen jedes Jahr hier viele Menschen her, die aber nicht die nötigen Informationen bekommen haben", umschreibt der Künstler Andreas Lehner eine der Ausgangsüberlegungen für die Errichtung des neuen Museums, das am 25. März, in Anwesenheit von Bundespräsident Heinz Fischer eingeweiht werden soll.

Die letzten Arbeiten sind am Laufen. Die Gedenkstätte befindet sich in einem abgesenkten Bogen, der zum Kreuzstadl hinführt. An fünf Säulen und einer durchsichtigen, beschrifteten Wand erfahren die Besucher historische Fakten über das Geschehene und können auch über zeitgenössische Texte, wie von dem ebenfalls ermordeten Dichter Miklós Radnóti, in die schreckliche Zeit eintauchen.

Dazu gibt es noch literarische Statements von Künstlern, wie Peter Wagner. Wohlwollend unterstützt wird das Museumsprojekt von der Gemeinde Rechnitz, wie Eva Schwarzmayer und Horst Horvath von ReFUGIUS erklären.

Die Kosten für das Museum Kreuzstadl belaufe sich auf rund 400.000 Euro und werden von der EU, dem Bund, Land Burgenland und privaten Spendern aufgebracht. Die heurige Gedenkfeier findet am 25. März ab 14.30 Uhr statt.