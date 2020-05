Museum für Rechnitz-Opfer beim Kreuzstadl

Die Inhalte der Installation wurden in den vergangenen zwei Jahren vom Verein erarbeitet, gemeinsam mit Wissenschaftlern und Experten. Sie werden in Deutsch, Ungarisch und Englisch zu lesen sein. Die Gestaltung der Informationstafeln hat Künstler und Vereinsmitglied Andreas Lehner übernommen. Gemeinsam mit Künstlerkollegen Wolfgang Horwath hat Lehner auch das Museumsareal entworfen.



Die Schautafeln werden entlang eines geschwungenen Grabens aufgestellt. "Das Museum wird ganzjährig geöffnet haben", sagt Horvath. Es sind auch Führungen für Schülergruppen geplant, die vom Verein durchgeführt werden.



Finanziert wird der 400.000 Euro teure Bau zum Teil aus Spenden und Förderungen von staatlichen Stellen, wie dem Zukunftsfonds und dem Nationalfonds der Republik. Einen großen Teil übernimmt die EU mit 155.000 Euro aus Mitteln des EFRE-Fonds für regionale Entwicklung. Auch das BFI unterstützt das Projekt und stellt Arbeitskräfte für den Bau zur Verfügung.



Die Gemeinde hat einem Bau schon vor etwa zwei Jahren zugestimmt, erklärt Bürgermeister Engelbert Kenyeri. "Es ist ein gutes Projekt, um sich mit den Vorgängen in der Vergangenheit auseinanderzusetzen".



Interessierte können sich schon jetzt in einem Container am Kreuzstadl über das Projekt informieren.