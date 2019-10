Müllgebühr als heißes Thema im Gemeinderat

Beim siebenten Tagesordnungspunkt wurde hitziger diskutiert. Es ging um die Müllbehandlungsabgabe, die vom Verfassungsgericht geprüft wird. Es geht um 60 Euro pro Haushalt. Dazu habe es ein anwaltliches Schreiben gegeben, das bei der vergangenen Sitzung erst am Tag der Sitzung in der Gemeinde einlangte. Die Opposition fühlte sich zu spät informiert und verließ die Sitzung.

Am Donnerstag wurde das Schreiben des Anwalts vorgetragen und beschlossen. „Wir hatten wieder keine Unterlagen im Vorfeld und es war nicht Thema im Stadtrat“, kritisiert SP-Stadtrat Ewald Hasler. Vor allem der Normprüfantrag, der an den Gemeinderat verschickt wurde, fehle der SPÖ. „Wir können nur abwarten, wie der Verfassungsgerichtshof entscheidet, wir haben unsere Bedenken dazu geäußert“, sagt Hasler.

Brisant, laut Bürgermeister, war die Verordnung nach einer Vorlage des Landes verfasst, so könnte die Verordnung in mehreren Gemeinden gekippt werden. „Sachlichkeit und Zusammenarbeit werden für mich immer im Vordergrund stehen, denn in Oberwart soll auch in Zukunft was weitergehen“, meint Rosner.

R. Pittner