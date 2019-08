MRT: Wartezeiten im Südburgenland werden kürzer

Die Wartezeiten für MRT-Untersuchungen ( Magnetresonanztomographie) haben sich seit der Installierung neuer Geräte in Kittsee und Güssing zwar verringert, im Landessüden steigt die Nachfrage aber weiter an. Deshalb hat sich die Krages (Burgenländische Krankenanstalten) entschlossen, die MRT-Untersuchungszeiten in Güssing von 48 auf 70 Stunden pro Woche, also um 48 Prozent, auszuweiten.