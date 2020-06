Motorrad-Ausflug in vergangene Zeit

Kraftfahrzeuge aller Art – das ist die große Leidenschaft von Norbert Pingitzer. Schon als Bub sei er von Motorrädern fasziniert gewesen, konnten diese doch alle Sinne ansprechen. "Man kann sie sehen, hören, fühlen und auch riechen. Letzteres früher noch mehr als heute", scherzt der Autor. 40 Jahre lang hat Norbert Pingitzer – er wurde in Wr. Neustadt geboren, hatte in Mattersburg ein Geschäft und lebt jetzt in Kobersdorf – Material rund um das Thema gesammelt. Das Ergebnis gibt es nun als Buch mit dem Titel " Motorräder im Burgenland", erschienen im Heimat Verlag.

In dem Erstlingswerk des Burgenländers, das chronologisch aufgebaut ist, erfährt der Leser auf 156 Seiten Wissenswertes über die Entwicklung des Motorrades und die verschiedenen Marken. Gespickt sind die historischen Schilderungen mit 400 Fotos, die Pingitzer über Jahrzehnte hinweg gesammelt hat.

Der Startschuss für seine Recherchen fiel im Jahr 1885, als Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach das erste Motorrad der Welt konstruierten. Was die Motorisierung des Burgenlandes anbelange, so Pingitzer, sei die Entwicklung hinter jener Österreichs zurückgeblieben. Ein Aufholprozess habe 1921 begonnen, als das Burgenland zu Österreich kam.