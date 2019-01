Motomotion 2019 ist abgesagt, nächster Startversuch erst 2022

„Wir waren mit dem Publikum bei der Messe immer zufrieden, es waren viele Autonarren dort“, sagt Roman Fürst vom Autohaus Fürst in Oberwart. Er finde es schade, dass die Messe nicht stattfindet. „Für uns wird es immer schwieriger, Autoschauen zu organisieren. Die Auflagen der Behörden werden immer mehr“, sagt der Unternehmer. Auch Markus Doczekal vom gleichnamigen Autohaus findet die Absage schade: „Wir sind traurig, dass die Messe nicht stattfindet. 10.000 bis 15.000 Leute an drei Tagen zu haben wäre gut gewesen. So viele Leute bringt man nicht ins Autohaus.“ Für die Region war es die größte Automesse.