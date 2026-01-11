Die Ballzeit beginnt: Fundstücke aus der Zeit der Großeltern

„Am vergangenen Samstag hielt die Oberwarther Feuerwehr in Anton Wagners Gasthauslokalitäten ihre diesjährige Faschingsunterhaltung unter dem Protektorate des Grafen Ludwig Erdödy ab. Die Unterhaltung war von allen Ständen sehr gut besucht und nahm einen höchst animierten Verlauf. Um 9 Uhr erschien Graf Ludwig Erdödy und wurde recht herzlich begrüßt. Die eigene Vereinskapelle spielte fleißig der Jugend zum Tanze auf und waren nur fröhliche Gesichter zu sehen. Auch Gastwirt Anton Wagner war redlich bemüht, seine Gäste aus Küche und Keller bestens zufriedenzustellen. Der materielle Erfolg war ebenfalls zufriedenstellend und dürfte ein recht namhafter Betrag dem Motorspritzenfonds zufließen.“

Zeitsprung ins Jahr 1939

Dann dauert es ein wenig, ehe sich im Jahresverlauf die nächsten Ball-Dokumente in der Momentothek finden. Bis zu einer Zeitungsannonce aus dem Jahr 1939, die Einladung zu einem Hausball ins Gasthaus Anton Wagner am 22. Jänner. In der Anzeige wird darauf hingewiesen, dass „Spenden 100 %-ig für das WHW verwendet werden“. Das „Winterhilfswerk des Deutschen Volkes“ sammelte Spenden und verteilte sie an bedürftige „Volksgenossen“.