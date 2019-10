Mogelpackung oder Meilenstein: Mindestlohn entzweit Parteien

Die Einstiegsgehälter steigen, dafür sind die Endbezüge niedriger als bisher, Zulagen und Nebengebühren werden künftig in das Grundentgelt einbezogen. Im ersten Jahr wird durch die Umstellung mit Mehrkosten zwischen sechs und neun Millionen Euro gerechnet. Die Bandbreite ergibt sich, weil es um eine Gesamtumstellung gehe und man noch nicht wisse, wie viele ins neue System wechseln wollen, heißt es.

"Kommunismus" vs. "Beschämung"

Die ÖVP lässt am Gesetzesentwurf – wie schon am Sozialhilfegesetz zur Anstellung pflegender Angehöriger – kein gutes Haar. Landesparteichef Thomas Steiner spricht von „Einheitslohn“ und „ Mogelpackung“: Die tägliche Arbeitszeit werde erhöht, drei Urlaubstage würden gestrichen (u. a. Allerseelen) und Grundsätze des Arbeitsrechts „über Bord geworfen“. In einigen Gehaltsklassen gebe es bis zur Pension „überhaupt keine Steigerung“. Kurzum, die Volkspartei fühlt sich an „kommunistische Staaten“ erinnert.

Klassenkämpferisch mutet auch der Konter von SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst an. Er hält es für „beschämend, wenn hoch bezahlte ÖVP-Politiker gegen den Mindestlohn von zehn Euro netto pro Stunde Stimmung machen“. FPÖ-Klubchef Géza Molnár verweist darauf, dass viele Änderungen „eine Angleichung an das Dienstrecht des Bundes darstellen“ und da und dort auch Privilegien wegfielen.