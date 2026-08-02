Kultursommer 2027: Diese Highlights stehen bereits fest

Während Festivalbesucherinnen und Festivalbesucher in Mörbisch und St. Margarethen die oftmals schweißtreibenden Vorstellungen von „Ein Käfig voller Narren“ und „Tosca“ genießen, heißt es auf Schloss Tabor im Südburgenland noch warten auf die Premiere von „Wiener Blut“ am 5. August. Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil verwies auf die Entwicklung des Standorts. Die Auslastung sei zuletzt auf 91 Prozent gestiegen, das Publikum schätze Qualität und Atmosphäre. Auch für 2027 erwartet er eine Fortsetzung dieser Entwicklung.

Mitten in den letzten Vorbereitungen im Süden und den laufenden Vorstellungen im Norden richtet sich der Blick der Veranstalter – und wohl auch der Festivalfans – bereits auf den Kultursommer 2027.

Pläne für 2027? Wer den Kultur-Urlaub für das kommende Jahr bereits jetzt planen will, findet im Burgenland mehrere etablierte Fixpunkte. Zu den größten Produktionen zählen die Seefestspiele Mörbisch. Auf der Seebühne wird von 15. Juli bis 21. August 2027 das Musical „Mamma Mia!“ gespielt. Die Neuauflage – das Stück wurde bereits 2023 aufgeführt – steht unter dem Motto „Alles neu“ und soll mit neuem Bühnenbild, neuer Ausstattung und neuer Besetzung umgesetzt werden. Gesungen und gesprochen wird auf Deutsch.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Hafenscher Alfons Haider mit dem neuen Sujet für das Jahr 2027.

Auch weitere Termine auf der Seebühne sind bereits festgelegt: Die „Starnacht am Neusiedler See“ ist für 28. und 29. Mai angekündigt, moderiert von Barbara Schöneberger und Hans Sigl. Die „Schlagernacht des Jahres“ folgt am 20. Juli, das Line-up ist noch offen. Im Steinbruch St. Margarethen steht 2027 Giuseppe Verdis Oper „Rigoletto“ auf dem Programm. Gespielt wird von 14. Juli bis 22. August. In Kobersdorf setzen die Schloss-Spiele auf Johann Nestroys Posse „Der Talisman“. Premiere ist am 6. Juli 2027, gespielt wird bis 1. August. Alexander Jagsch übernimmt die Rolle des Titus Feuerfuchs, Wolfgang Böck ist als Spund zu sehen, Regie führt Michael Gampe.