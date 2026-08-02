Harro Pirch: Retrospektive zum 85. Geburtstag
Mit zahlreichen Gästen aus Kunst, Kultur und Politik ist am Donnerstagabend in der Galerie Turmhaus in Unterrabnitz die Ausstellung „Lebensbilder“ des burgenländischen Künstlers Harro Pirch eröffnet worden. Im Rahmen der Vernissage wurde auch das Buch „Kunst und Leben im Paradies“ präsentiert.
Für eine Überraschung sorgte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ): Er kündigte an, dass die Landesgalerie Burgenland dem Künstler anlässlich seines 85. Geburtstags im Herbst eine Retrospektive widmen wird. „Diese Ausstellung ist eine besondere Geste der Wertschätzung des Landes“, sagte Doskozil. Harro Pirch zähle zu den prägenden Künstlerpersönlichkeiten des Landes, sein Engagement habe Generationen von Künstlerinnen und Künstlern inspiriert und die Kulturlandschaft nachhaltig geprägt.
Eine zentrale Rolle spielen die Rabnitztaler Malerwochen, die Pirch 1971 im Turmhaus des Kastells in Unterrabnitz ins Leben rief. Aus einer Initiative entwickelte sich ein bedeutendes Symposium der bildenden Kunst in Österreich. Künstlerinnen und Künstler aus Österreich und zahlreichen Ländern Europas sowie darüber hinaus treffen sich regelmäßig zum Austausch. Unter den Teilnehmern fanden sich im Laufe der Jahre Namen wie Franz Erntl, Oskar Matulla, Rudolf Klaudus und Sepp Laubner.
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