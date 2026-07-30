Industrie ist für rot-grüne Landesregierung eine „Null“

Die Reaktion der Industriellenvereinigung auf die Ankündigung des Landeshauptmannes, dass zur Rettung des Lyocell-Werks in Heiligenkreuz notfalls von einer vorübergehenden Beteiligung des Landes bis hin zur Mehrheitseigentümerschaft alles möglich sei, fiel diplomatisch aus.

Die „kurzfristige Unterstützung des Landes“ (...) sei zu begrüßen, sagte Matthias Unger, Vizepräsident der IV Burgenland und Eigentümer des gleichnamigen Oberwarter Stahlbauunternehmens, um gleich ein großes Aber anzufügen: „Ziel muss es allerdings sein, einen zukunftsträchtigen Neustart unter privater Führung zu sichern“.

Nun hat zwar Hans Peter Doskozil selbst den Einstieg eines Investors oder strategischen Partners als „erste Wahl“ bezeichnet, aber offenbar trauen die Unternehmer dieser Versicherung nicht ganz. Mit der von Doskozil forcierten Wirtschaftspolitik des starken Staates fremdelt die Industrie wenig erstaunlich seit Jahren.