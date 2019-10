Mörbisch: Ein Olivenhain mit Seeblick

Im Mai 2017 haben sie den ersten Baum gepflanzt. 58 weitere folgten, ebenso wie einer der strengsten Winter der vergangenen Jahre. „Wir hatten Nächte mit minus 15 Grad, das hat den Bäumen weh getan“, schildert Haider. Doch bis auf drei Bäume haben es alle überlebt. So war die erste Hürde, Olivenbäume über den Winter zu bekommen, geschafft. „Bis jetzt haben wir 16 verschiedene Sorten und 200 Bäume, um zu sehen welche am besten bei uns gedeihen“, erklärt die Bäuerin. Denn auf Erfahrungswerte mit Olivenhainen im Bezirk Neusiedl konnten die beiden nicht zurückgreifen. Noch prägen Weingärten die Landschaft rund um den See, doch das Klima werde wärmer und die mediterranen Bäume fühlen sich wohl.

Olivenbauer wird man nicht über Nacht. Wirtschaftlich sind die Bäume erst nach 15 Jahren. „Mit sieben bis acht Jahren beginnen sie Früchte zu tragen“, sagt Haider. Diese Woche können die beiden trotzdem einige Früchte ihrer Arbeit ernten. „Wir rechnen mit zwei bis drei Kilogramm, das ist schon ein Erfolg. Da wir die Gewissheit haben, dass die Bedingungen passen, sonst hätten wir gar keine Früchte“, sagt Haider. Es ist ein langfristiges Projekt, 600 Bäume sind das Ziel.