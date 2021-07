Mörbisch buhlt um Zuschuss

Noch liegt die Bilanz der landeseigenen Seefestspiele Mörbisch für 2017 nicht vor, aber die letzte Saison unter der Intendanz von Dagmar Schellenberger endet zumindest wirtschaftlich versöhnlich. Weil die rund 112.000 Besucher, die an 23 Sommerabenden den "Vogelhändler" sahen, ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeuten, werde man das Budget von rund neun Millionen Euro einhalten können, sagte Seefestspiele-Geschäftsführer Dietmar Posteiner am Dienstag im KURIER-Gespräch: "Es sollte sich ausgehen." Auch die Bedienung des Darlehens für den großen Umbau aus dem Jahr 2013 können die Seefestspiele aus dem Spielbetrieb leisten. Die Laufzeit für das 7,1 Millionen-Euro-Darlehen beträgt 20 Jahre.

Dennoch wünscht sich der seit 1993 amtierende Geschäftsführer der Festspiele von Land und Bund für die Zukunft wieder " Zuschüsse", die es bis vor einem Jahrzehnt schon einmal gab – damals strömten noch rund 190.000 Operetten-Fans zur Bühne am See. Aktuell gebe es nur einen jährlichen Investitionszuschuss von 50.000 Euro seitens des Landes.

Viel größere Summen werden wohl für die seit Jahren dringend notwendige Generalsanierung des riesigen Parkplatzes beim Festivalgelände aufzubringen sein. Das Gelände gehört der Gemeinde Mörbisch beziehungsweise deren Tourismus Betriebsgesellschaft, aber die Seefestspiele würden sich an den Kosten mit zwei Euro pro verkauftem Operetten-Ticket beteiligen.