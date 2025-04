MKS: Österreich bleibt virusfrei, Spannung vor Osterverkehr

Auch an Niederösterreichs Grenze zur Slowakei kam es zu ähnlichen Verzögerungen. In Spitzenzeiten, etwa in der Früh oder am Abend, war laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner mit bis zu einer Stunde Wartezeit zu rechnen. „Zwischenfälle habe es bisher keine gegeben“, so Schwaigerlehner.

Alle bisherigen Tests negativ

In beiden Bundesländern gibt es derzeit keine positiven MKS-Befunde. Das teilte das Büro der niederösterreichischen Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) mit: "Alle Tests sind negativ ausgefallen." Auch im Burgenland habe es laut Landeskrisenstab bislang keine positiven Testergebnisse gegeben.