Seuchenalarm: Österreich riegelt ab, Heer hält Spezialtruppen bereit

Österreich zieht Konsequenzen aus dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) in den Nachbarländern Slowakei und Ungarn : Seit Mitternacht sind 24 kleinere Grenzübergänge im Burgenland und in Niederösterreich geschlossen – die Verordnung gilt vorläufig bis 20. Mai .

Die Lage an den Übergängen blieb am Samstagvormittag ruhig , größere Staus traten nicht auf .

An den betroffenen Übergängen setzen die Landespolizeidirektionen auf technische Sperren und Polizeipräsenz . Gleichzeitig läuft an den offenen Übergängen der Seuchenschutz : Fahrzeugkontrollen, Dokumentenüberprüfungen und der Einsatz von Seuchenteppichen gehören seit Tagen zum Repertoire.

Weiterhin möglich ist der Grenzübertritt an den großen Übergängen Kittsee-Jarovce, Nickelsdorf-Hegyeshalom 1 und 2, Pamhagen-Fertöd, Klingenbach-Sopron, St. Margarethen-Sopronköhida, Rattersdorf-Köszeg sowie allen Übergängen in den Bezirken Oberwart, Güssing und Jennersdorf.

In den vergangenen zwölf Stunden wurden dort rund 1.000 Liter Lösung eingesetzt, so Gerald Gebhardt von der Baudirektion Burgenland, die für Mischung und Verteilung zuständig ist.

Haider-Wallner bei Kontrollpunkt: „Gemeinsam Tausende Tiere retten“

Am Samstagnachmittag machte sich Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) am Grenzübergang Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ein Bild von den Maßnahmen. „Die Grenzkontrollen können die Seuche nicht stoppen, aber das Risiko zur Einschleppung minimieren“, sagte sie. Man habe „engmaschig und so schnell wie möglich gehandelt“. In Klingenbach sei bereits eine zweite Fahrspur vorbereitet, um dem erwarteten Montagsverkehr gewachsen zu sein.