Maul- und Klauenseuche: Versicherungsstopp, mit einer Ausnahme

"Haben Sie Ihren Betrieb mit der Agrar Rind beziehungsweise mit der Ertragsausfallsversicherung für Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen abgesichert, sind Schäden in Ihrem Tierbestand aufgrund der Maul- und Klauenseuche (MKS) gedeckt"

"Wir haben uns aufgrund der aktuellen Seuchengeschehnisse dazu entschlossen", erklärt ÖHV-Pressesprecher Mario Winkler. In den vergangenen Tagen habe es einen wahren Ansturm auf Tierseuchenversicherungen gegeben. "Wir sind gerade dabei, alle Anträge abzuarbeiten", so Winkler. Konkrete Zahlen gebe es daher noch nicht.

Die ÖHV nimmt jedenfalls seit 3. April, also heute Mitternacht, "aufgrund der Gefährdungslage" keine Anträge mehr an. Das gilt für ganz Österreich.

Insgesamt sei die Durchversicherung gegen Tierseuchen in Österreich aber relativ hoch , sagt Winkler: "Beim Rinderbestand ist etwa jedes zweite Tier bei uns versichert." Nach dem aktuellen Ausbruch in Ungarn werde die Durchversicherungsrate weiter steigen.

Landwirtschaftsbetriebe sollten sich jedenfalls frühzeitig informieren, um finanzielle Risiken zu minimieren. Konkrete Informationen über die Leistungen der ÖHV finden sich auf der Webseite.

Versicherung: Letzte Chance für Landwirte

Neben der ÖHV gibt es aber eine weitere Versicherung, die Anträge in Bezug auf Tierseuchen annimmt - die "R+V". Zwar gibt es auch dort gewisse Einschränkungen, aber je weiter westlich ein Betrieb liegt, desto größer sind die Chancen auf den Abschluss einer Versicherung. "Gewisse Gebiete im Osten können wir nicht mehr annehmen", heißt es auf KURIER-Anfrage. Für weiter westliche gelegene Gebiete sei das aber noch möglich. Auch bei "R+V" nahm das Interesse an Tierseuchenversicherungen in den vergangenen Tagen massiv zu.