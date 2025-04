Maul- und Klauenseuche: Burgenland startet Überwachungsprogramm

Die Maul- und Klauenseuche (MKS) sorgt nach Ausbrüchen in Ungarn und der Slowakei für erhöhte Alarmbereitschaft in Österreich. Seit Mittwoch läuft im Burgenland ein umfassendes Überwachungsprogramm, um eine Einschleppung des hochinfektiösen Virus zu verhindern.

Ab sofort kontrollieren Amtstierärzte sämtliche 660 Betriebe in dieser Region auf klinische Symptome und Biosicherheitsmaßnahmen. In rund 150 Betrieben werden monatlich Proben entnommen. "Wir müssen alles tun, um eine Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche zu verhindern. Das heute startende Überwachungsprogramm ist eine wichtige Maßnahme zur Früherkennung", betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner.

Sie wird in dieser Angelegenheit von der ÖVP-Landtagsabgeordneten Carina Laschober-Luif kritisiert. Haider-Wallner habe die "Seuchenbekämpfung verschlafen und wertvolle Zeit verloren", so die südburgenländische Politikerin in einerAussendung. "Das Land könnte sofort Grenzübergänge mit Seuchenteppichen sichern, aber diese einfache und effektive Maßnahme wird ignoriert. Stattdessen wird die Verantwortung auf die Polizei abgeschoben, was absolut unzureichend ist."

Größte Gefahr in der Überwachungszone

Die größte Gefahr besteht in der Überwachungszone entlang der ungarischen Grenze. In den Gemeinden Deutsch Jahrndorf, Nickelsdorf, Halbturn und Mönchhof fielen bei der letzten Beprobung alle Tests negativ aus. Um weiterhin Sicherheit zu gewährleisten, werden die zwölf Betriebe in diesen vier Gemeinden ab sofort wöchentlich untersucht.