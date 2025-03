Maul- und Klauenseuche: Tests in Österreich bisher negativ

Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Ungarn und der Slowakei sind die Tests in Österreich bisher negativ ausgefallen.

Mehr als 1.000 Proben wurden laut dem Gesundheitsministerium in Betrieben in Niederösterreich und im Burgenland seit Mitte der Woche genommen, berichtete der ORF am Sonntag. Es seien keine Testergebnisse mehr ausständig. Am Montag soll über die weitere Vorgangsweise entschieden werden.