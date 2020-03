Mit Vollgas durchs Weingebiet: Blaufränkischland Rallye

Er habe sich „einen lang gehegten Wunsch erfüllt“, sagt Georg Gschwandner, Präsident des „Motor Clubs Leobersdorf 68“ aus Niederösterreich: In seiner Wahlheimat organisiert er am Wochenende die erste „Blaufränkischland Rallye“. „Es freut mich, mit der Gemeinde Deutschkreutz einen Partner gefunden zu haben, der den wirtschaftlichen Mehrwert einer solchen Veranstaltung erkannt hat“, jubelt Gschwandner. Das Rallyegeschehen finde fast gänzlich in Deutschkreutz statt, man wolle aber möglichst viele Beherbergungsbetriebe des Tourismusvereins „Blaufränkischland Pur“ mit einbinden. Das freut Obmann Christian Gradwohl: „Mit der Rallye haben wir eine Möglichkeit, außerhalb der eigentlichen Saison ein Event auszurichten, das an einem Wochenende mehr als 500 Nächtigungen in die Region bringt, abgesehen von vermehrter Wertschöpfung, medialer Präsenz und Werbung durch Menschen, die ansonsten nicht in diese Gegend gekommen wären.“