Mit Feuer und Flamme gegen den Fachkräftemangel

Dass die praxisnahe Ausbildung bei den Unternehmen sehr gut ankommt, davon berichtet die Schuldirektorin und Geschäftsführern von Ceramico, Anita Wolf.

"Flut an Nachfragen"

„Wir haben eine Flut von Nachfragen an Praktikantinnen und Praktikanten von Betrieben aus ganz Österreich.“ Auch das Kolleg sei sehr gut gebucht: „Das hat sicher damit zu tun, dass es berufsbegleitend absolviert werden kann.“

Tag der offenen Tür

Wer sich von den Angeboten überzeugen möchte, hat dazu am 16. Juni beim Tag der offenen Tür (10 bis 17 Uhr) Gelegenheit. Interessierte bekommen einen Überblick über die Ausbildung und können in der Werkstatt ihre Fähigkeiten für Ton und Keramik entdecken. Die Landesfachschule sei „eine enorme Bereicherung für die burgenländische Bildungslandschaft“, so Winkler. Durch die Ausbildungsmöglichkeiten „steigen auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt in der Region“.