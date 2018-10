Mit den Ziegen in die Sennschule

Ihr Vater hat in Vorarlberg schon seit seiner Jugend als Senner gearbeitet. Auch dort haben sie schon Kurse angeboten. Jetzt im Bezirk Güssing gibt es weiter die Möglichkeit für Besucher, die Kunst des Käseherstellens zu erlernen. „Wir kommen meist mit den Ziegen ins Freilichtmuseum, die Leute können dann melken und die Rohmilch kosten“, schildert Tschofen. Danach geht es an die Sennarbeit. Jeder Teilnehmer bekommt sein „Senngeschirr“ und arbeitet an seinem Käse. „Wir erklären Schritt für Schritt, wie man zum fertigen Produkt kommt“, sagt die Landwirtin. Jeder geht dann mit einem Frischkäse nach Hause, dazu gibt es noch Rezeptideen.

Aber nicht nur in Gerersdorf bei Güssing kann der Kurs besucht werden. „Wir sind auch mobil, bis 60 Kilometer nehmen wir auch die Ziegen mit, ist es weiter, kommen wir ohne Tiere“, sagt Tschofen. Vor allem in Schulen und Altenwohnheimen sind die Sennkurse beliebt. „Wir wollen mit unserer Arbeit Brücken zwischen den Verbrauchern und der Landwirtschaft bauen“, sagt Tschofen. Auch im Internet gibt es die Sennkurse. „Wir zeigen, wie man mit einfachsten Mitteln zu Hause Käse herstellen kann“, erklärt Tschofen.