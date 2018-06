Mit den Schafen von Weide zu Weide

Im Hofladen wird das Fleisch der Lämmer verkauft. „Wir bieten alle Teile an, auch einzeln, man muss kein halbes Schaf nehmen“, sagt Elpons. Etwa ein Drittel der Kunden kommt aus der Region, das Gros der Käufer lebt in Wien und Niederösterreich und wird beliefert. „Im Südburgenland hat Lammfleisch keine Tradition“, meint Elpons. In anderen Regionen sei es eine Delikatesse. Neben dem Fleisch bieten die Elpons auch Rohwurstwaren an. „Wir verzichten auf die Zugabe von Schweinespeck in unseren Wurstprodukten und auch auf Nitritpökelsalz“, sagt Elpons. Leberkäse, Käsekrainer und Bratwürste haben sie auch im Sortiment. Die Lammfelle werden ebenfalls verkauft, sowie Apfelsaft aus eigener Produktion. Das Sortiment soll in nächster Zeit noch erweitert werden, „Uhudler oder Kürbiskernöl wollen wir noch anbieten“, sagt die Landwirtin. Auch auf verschiedenen Märkten sind die Produkte der Familie zu erstehen.