Mit dem Nachtbus zu den Festivals in den Schlosspark

„Wir haben einen Nachtbus organisiert, so lässt sich ein Besuch des Festivals mit einem Kurzurlaub in der Region Neusiedler See verbinden“, so Hierner. Profitieren werden davon vor allem die Gemeinden zwischen Eisenstadt und Neusiedl am See, also Trausdorf, St. Margarethen, Rust, Oggau, Donnerskirchen, Purbach, Breitenbrunn, Winden und Jois.